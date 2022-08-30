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Вирусолог Центра Гамалеи призвал вернуть в России обязательную удаленку

Общество
30.08.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/virusolog-tsentra-gamalei-prizval-vernut-v-rossii-obyazatelnuyu-udalenku
Вирусолог Центра Гамалеи призвал вернуть в России обязательную удаленку
Фото Ruca Souza, pexels.com

Последние недели в стране резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. Осенью ситуация с пандемией в РФ может усугубиться еще больше, уверен руководитель отдела НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи — Александр Бутенко.

«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применяли для снижения заболеваемости, оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делая их более редкими. И соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют в офисах и учебных учреждениях», — заявил Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что мера по переводу сотрудников на удаленный формат работы хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек COVID-19, сообщает радио «Говорит Москва».

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