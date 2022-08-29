Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: из-за роста заболеваемости COVID-19 компании Краснодара возвращают персонал на удаленку

Общество
29.08.2022 09:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-iz-za-rosta-zabolevaemosti-covid-19-kompanii-krasnodara-vozvrashhayut-personal-na-udalenku
Опрос: из-за роста заболеваемости COVID-19 компании Краснодара возвращают персонал на удаленку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последнюю неделю в России, и в том числе в Краснодарском крае, резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом.

Из-за этого краснодарские работодатели стали чаще переводить персонал на удаленный формат работы. Проведенный в августе опрос среди менеджеров по персоналу показал, что сейчас в Краснодаре дистанционные сотрудники есть на каждом седьмом предприятии.

По данным исследования, с июня в краевой столице число компаний, где на удаленке работают от 51 до 75% сотрудников, выросло на 6%. Число предприятий, где дистанционно трудятся более 75%, увеличилось на 2%. При этом в 49% краснодарских фирм вне офиса работают менее 10% сотрудников.

В Краснодаре чаще всего удаленные работники трудятся в сфере IT — 45%, финансов — 15% и продаж — 13%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании SuperJob.

Читайте также: 15% краснодарцев назвали удаленку главным плюсом пандемии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
В Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку
В Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку
В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства
Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
  6. ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ
Прямой эфир
Мы в соцсетях