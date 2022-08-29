Опрос: из-за роста заболеваемости COVID-19 компании Краснодара возвращают персонал на удаленку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последнюю неделю в России, и в том числе в Краснодарском крае, резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом.

Из-за этого краснодарские работодатели стали чаще переводить персонал на удаленный формат работы. Проведенный в августе опрос среди менеджеров по персоналу показал, что сейчас в Краснодаре дистанционные сотрудники есть на каждом седьмом предприятии.

По данным исследования, с июня в краевой столице число компаний, где на удаленке работают от 51 до 75% сотрудников, выросло на 6%. Число предприятий, где дистанционно трудятся более 75%, увеличилось на 2%. При этом в 49% краснодарских фирм вне офиса работают менее 10% сотрудников.

В Краснодаре чаще всего удаленные работники трудятся в сфере IT — 45%, финансов — 15% и продаж — 13%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании SuperJob.

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