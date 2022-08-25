Опрос: 15% краснодарцев назвали удаленку главным плюсом пандемии

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Согласно результатам исследования, 4 из 10 опрошенных нашли положительные моменты в пандемии и самоизоляции. Самым главным плюсом назвали возможность удаленной работы и учебы.

Больше ценить здоровье и жизнь стали 10% опрошенных. По 9% жителей занялись образованием и нашли новую работу.

Самоизоляция понравилась каждому 20 краснодарцу. Возможность проводить больше времени с семьей и разобраться в себе отметили 7%. Еще по 6% пандемия научила разбираться в людях, подарила новые знакомства. Свободное время для отдыха, чтения и сериалов отметили 4% жителей.

Ничего не изменилось с появлением COVID-19 для 6% опрошенных. А 43% краснодарцев видят в пандемии только отрицательные моменты — потеря близких людей, психологически сложный период самоизоляции и ограничительные меры.

Чаще всего отсутствие положительных моментов отмечали женщины, при этом они же утверждали, что смогли освоиться на удаленке или пройти обучение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

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