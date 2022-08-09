Опрос: жители Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы
Экономика
09.08.2022 08:19
К такому выводу пришли аналитики одного из крупных рекрутинговых порталов. Они сообщили, что каждый пятый опрошенный может пожертвовать 5% ежемесячного дохода в пользу работы из дома. На эти условия женщины соглашались чаще мужчин.
По словам 39% краснодарцев, они компенсируют такое сокращение дохода отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома. Еще один вывод исследователей: удаленная работа больше остальных привлекает людей с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц.
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