Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вирусолог: новый штамм ковида прорвался и будет распространяться довольно быстро

Общество
19.07.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/virusolog-novyj-shtamm-kovida-prorvalsya-i-budet-rasprostranyatsya-dovolno-bystro
Вирусолог: новый штамм ковида прорвался и будет распространяться довольно быстро
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков прокомментировал заявление Роспотребнадзора о пяти заболевших подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отмечает Чумаков.

Он заявил, что «кентавр», скорее всего, не такой опасный, как предыдущие штаммы.

«Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил Петр Чумаков в беседе с RT.

Читайте также: в Краснодарском крае 19 июля подтвердили 38 новых случаев COVID-19.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях