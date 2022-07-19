Вирусолог: новый штамм ковида прорвался и будет распространяться довольно быстро

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков прокомментировал заявление Роспотребнадзора о пяти заболевших подвидом COVID-19 «кентавр» в Москве.

«Это говорит о том, что он прорвался к нам и будет распространяться довольно быстро. Хотя о том, насколько он опасен, пока преждевременно говорить», — отмечает Чумаков.

Он заявил, что «кентавр», скорее всего, не такой опасный, как предыдущие штаммы.

«Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе — сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев», — добавил Петр Чумаков в беседе с RT.

Читайте также: в Краснодарском крае 19 июля подтвердили 38 новых случаев COVID-19.