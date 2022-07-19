В Краснодарском крае 19 июля подтвердили 38 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 19 женщин и 19 мужчин. Среди инфицированных шесть детей. Самому младшему пациенту 11 месяцев, самому старшему — 86 лет.

В Краснодаре положительные тесты 19 июля получили 22 человека. Шесть пациентов прибавилось в Темрюкском районе. В Новороссийске заболели четыре жителя. По три новых случая выявили в Кореновском и Тбилисском районах.

В больницы Кубани за весь период пандемии с подозрением на COVID-19 обратились 963 тыс. 946 человек, из них 38 тыс. 604 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 4 тыс. 644.

По данным краевого минздрава, выздоровели за весь период 252 тыс. 283 пациента. В том числе за последние сутки — 21. Летальных исходов —10974. В тяжелом состоянии на ИВЛ два пациента.

Всего в крае подтвердили 263 тыс. 955 случаев коронавируса. В стационарах края продолжают лечение 133 человека. У всех коронавирус лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 1 тыс. 70 человек. В том числе 565 пациентов с коронавирусм лечатся на дому. В лабораториях края провели 7 млн 131 тыс. 303 исследования, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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