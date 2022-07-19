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Опрос: свыше трети россиян планируют повторно вакцинироваться от COVID-19

Общество
19.07.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-svyshe-treti-rossiyan-planiruyut-povtorno-vaktsinirovatsya-ot-covid-19
Опрос: свыше трети россиян планируют повторно вакцинироваться от COVID-19
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Опрос провели с 11 по 18 июля, в нем приняли участие 2 тыс. 30 жителей России.

Согласно результатам исследования, от коронавируса вакцинировались и планируют повторную вакцинацию 36% россиян. При этом 9% опрошенных собираются привиться в ближайшее время впервые.

Поводом вакцинироваться для 45% респондентов стала боязнь «кентавра» — нового подвида омикрон-штамма. Еще 33% сообщили, что много контактируют с людьми на работе и ревакцинируются, чтобы обезопасить себя и окружающих. Также 8% опрошенных рассказали, что много путешествуют, а прививка помогает чувствовать себя спокойнее. Еще 6% участников опроса заявили, что вакцинация обязательна на работе.

Среди тех, кто планирует вакцинироваться больше всего сотрудников сфер образования, продаж, медицины, сфер услуг, промышленности. А также транспорта, банковской сферы, юриспруденции, строительства и IT, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

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