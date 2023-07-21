Вирусолог Карпова: жителям России не стоит беспокоиться из-за лихорадки Западного Нила

По словам специалиста, вирус практически не распространен на территории РФ.

Вирусолог Ольга Карпова отметила, что заболевание больше характерно для тропических стран. Тем не менее случаи заражаения в России необходимо фиксировать, с чем успешно справляется Роспотребнадзор.

«Такие случаи периодически происходят, они могут быть и завозными. Наши с вами соотечественники приезжают из зон, эндемичных для таких заболеваний. Обычно это Юго-Восточная Азия, Африк», — сообщила вирусолог.

Также Карпова подчеркнула, что такие инфекции не передаются от человека к человеку. По словам специалиста, людей, заразившихся вирусом, следует изолировать и лечить. Как правило, в таких случаях врачи снимают симптомы и поддерживают состояние пациента, поскольку вирусную инфекцию трудно лечить другими способами.

«Я бы рекомендовала такие заболевания лечить в стационаре… В целом на данный момент беспокоиться не стоит, просто внимательно следим за информационным полем», — цитирует Карпову RT.

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