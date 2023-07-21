В Ростовской области появились зараженные лихорадкой Западного Нила, на Кубани больных нет

Накануне стало известно, что первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в Ростовской области.

«Территория Кубани эндемична по данному заболеванию. Сохраняется риск заражения данной инфекцией. В текущем году в Краснодарском крае не регистрировали случаев данного заболевания, а в прошлые годы были единичные случаи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основные переносчики лихорадки Западного Нила — это комары. При этом основными хозяевами этого вируса в природе являются птицы: бакланы, лысухи, фламинго, цапли, кулики и чайки.

Для профилактики заражения лихорадкой Западного Нила при посещении парков, лесов и зон отдыха рекомендуют носить защитную одежду, максимально закрывающую тело.

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