Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Ростовской области появились зараженные лихорадкой Западного Нила, на Кубани больных нет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-poyavilis-zarazhennye-lihoradkoj-zapadnogo-nila-na-kubani-bolnyh-net?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Ростовской области появились зараженные лихорадкой Западного Нила, на Кубани больных нет
Фото WikiImages, pixabay.com

Накануне стало известно, что первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировали в Ростовской области.

«Территория Кубани эндемична по данному заболеванию. Сохраняется риск заражения данной инфекцией. В текущем году в Краснодарском крае не регистрировали случаев данного заболевания, а в прошлые годы были единичные случаи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основные переносчики лихорадки Западного Нила — это комары. При этом основными хозяевами этого вируса в природе являются птицы: бакланы, лысухи, фламинго, цапли, кулики и чайки.

Для профилактики заражения лихорадкой Западного Нила при посещении парков, лесов и зон отдыха рекомендуют носить защитную одежду, максимально закрывающую тело.

Читайте также: опасное заболевание обнаружили при исследовании картофеля в Краснодаре. Это карантинное заболевание овощей сейчас широко распространено в Европе.

Статьи
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Пятерка самых известных котов в мире
Пятерка самых известных котов в мире
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях