Вирусолог Альтштейн назвал симптомы вируса денге

В СМИ сообщают об активно распространяющемся на Шри-Ланке вирусе денге, которым начали массово болеть туристы.

Всего зафиксировали уже несколько десятков заболевших. По словам пациентов, первые симптомы —слабость и высокая температура — появляются после укуса комара.

Вирусолог, профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, что возбудитель лихорадки — вирус денге, относящийся к флававирусам. Основные его переносчики — комары определенного вида.

«Вирус вызывает лихорадочное состояние, температуру, слабость. Летальность не очень высокая, но тоже может быть. Определенных средств лечения тут нет, только симптоматическое», — рассказал вирусолог.

Вакцина против денге существует, но с ней нужно обращаться осторожно — в начале она может усиливать заболевания, добавил врач.

«Антитела, связываясь с вирусом, не нейтрализуют его, а, наоборот, собирают вместе вирусные частицы. И болезнь может легче возникнуть и начаться в тяжелой форме», — объяснил вирусолог.

При первых симптомах нужно сразу обращаться в больницу, заключил врач.

«Отличить эту лихорадку сразу среди других болезней, которые могут быть, не так просто. Нужно обращаться, особенно если у нескольких людей возникло лихорадочное состояние, в медучреждение», — цитирует Анатолия Альтштейна RT.

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