Рост распространения суперинфекций зафиксировали в России

Суперинфекция предполагает заражение несколькими вирусами одновременно.

По словам врачей, параллельное распространение ряда инфекций — регулярное явление. Однако в этом году к привычным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.

Врачи объясняют рост распространения суперинфекций ослаблением иммунитета, а также пиком заболеваемости в связи с благоприятным для вирусов зимним периодом. Специалисты утверждают, что суперинфекции приводят к более тяжелому сочетанию заболевания, что впоследствии может вызвать дополнительные осложнения, пишут «Извести».

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