Рост распространения суперинфекций зафиксировали в России
Общество
24.01.2024 15:37
Суперинфекция предполагает заражение несколькими вирусами одновременно.
По словам врачей, параллельное распространение ряда инфекций — регулярное явление. Однако в этом году к привычным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.
Врачи объясняют рост распространения суперинфекций ослаблением иммунитета, а также пиком заболеваемости в связи с благоприятным для вирусов зимним периодом. Специалисты утверждают, что суперинфекции приводят к более тяжелому сочетанию заболевания, что впоследствии может вызвать дополнительные осложнения, пишут «Извести».
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