Вирус коричневой морщинистости нашли в партии томатов в Новороссийске

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора 20 марта в морском порту Новороссийска остановили партию томатов весом 17,5 т, которая прибыла из Египта.

Во время фитосанитарного досмотра специалисты выявили вирус коричневой морщинистости томата. Это вредитель, который поражает в основном томат и перец. Вирус очень опасен для тепличных хозяйств. Он передается во время обработки растений и транспортировки и может за неделю погубить все выращенные в теплице растения.

Наличие вируса подтвердили в лаборатории. Ввоз зараженной продукции запрещен, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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