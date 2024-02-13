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В порту Новороссийска задержали 190 тонн зараженных мухами апельсинов из Египта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-novorossijska-zaderzhali-190-tonn-zarazhennyh-muhami-apelsinov-iz-egipta
В порту Новороссийска задержали 190 тонн зараженных мухами апельсинов из Египта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Новороссийска проверили прибывшие из Египта 8 партий апельсинов.

Во ходе фитосанитарного контроля в апельсинах выявили карантинный для РФ объект — живую средиземноморскую плодовую муху.

Общий вес зараженных партий — 189,6 тонн. Ввоз груза запретили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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