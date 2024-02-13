В порту Новороссийска задержали 190 тонн зараженных мухами апельсинов из Египта
Происшествия
13.02.2024 16:02
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Новороссийска проверили прибывшие из Египта 8 партий апельсинов.
Во ходе фитосанитарного контроля в апельсинах выявили карантинный для РФ объект — живую средиземноморскую плодовую муху.
Общий вес зараженных партий — 189,6 тонн. Ввоз груза запретили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
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