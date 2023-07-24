VIP-вагоны для РЖД с кухней и переговорной представит «Трансмашхолдинг»

Компания ТМХ представила проект вагонов бизнес-класса с меньшим количеством купе, комнатой переговоров, кухней и другими особенностями, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа.

Глава холдинга не стал раскрывать всех деталей, однако поделился некоторой информацией о новых VIP-вагонах.

«Меньшее количество купе, комната переговоров, кухня и масса других всяких примочек. Но это не только для РЖД. РЖД эксплуатирует их как перевозчик. VIP-вагонов сейчас немало. Но они делаются индивидуально», — сказал Липа.

«Трансмашхолдинг» занимается разработкой и производством подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем — электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны, предназначенные для электропоездов и метро, сообщает РИА «Новости».

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