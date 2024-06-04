Виновный в гибели двух рабочих в Краснодаре прораб отделался условным сроком

Трагический случай произошел 10 августа прошлого года на строительной площадке в станице Елизаветинской.

По версии следствия, в тот день находившийся на стройке прораб дал указание рабочему спуститься в водопроводный колодец для очистки. При этом, он не проконтролировал этот процесс. Рабочий спустился в колодец без средств защиты дыхания и потерял сознание от отравления выбросами аммиака и сероводорода.

На помощь ему спустился напарник, на котором также не было специальных защитных средств. Оба сотрудника погибли на месте от сильного отравления.

На ответственного за их работу прораба завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда по ч. 3 ст. 143 УК РФ. По этой статье мужчине грозило наказание до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела рассмотрели в Прикубанском районному суде Краснодара. Обвиняемого признали виновным и назначили ему условное лишение свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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