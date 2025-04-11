Виновного в подрыве банкомата в Ставрополе задержали на Кубани по горячим следам

Сообщение о взрыве терминала в одном из торговых центров города Ставрополя подступило в полицию ночью 10 апреля.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители отследили маршрут передвижения автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Одного из виновников задержали на стационарном посту Госавтоинспекции около станицы Кущевской в Краснодарском крае, а его соучастника — в поселке Солнечнодольск Ставропольского края.

По предварительным данным, в банкомате, который попытались взорвать, свыше четырех миллионов рублей, однако похитить их злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Следователем СУ УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

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