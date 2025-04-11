Рецидивист в Краснодаре украл браслет за 80 тыс. рублей во время примерки

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже из ювелирного магазина обратился его сотрудник.

По данным следствия, мужчина в ювелирном магазине под предлогом выбора подарка жене попросил показать ему несколько золотых браслетов. После чего сделал вид, что уронил специальный планшет для демонстрации изделий, и незаметно похитил одно из них. Сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

Правоохранители нашли и установили личность злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний местный житель. Он признался, что продал браслет случайным прохожим. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару в Telegram.

Читайте также: грабитель сбежал из магазина с ноутбуками на глазах у сотрудников в Краснодаре. С сообщением о грабеже в дежурную часть отдела полиции по Карасунскому округу в краевой столице обратился сотрудник магазина бытовой техники, расположенного на улице Тюляева.

Подпишись, здесь всегда интересно.