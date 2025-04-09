Грабитель сбежал из магазина с ноутбуками на глазах у сотрудников в Краснодаре

С сообщением о грабеже в дежурную часть отдела полиции по Карасунскому округу в краевой столице обратился сотрудник магазина бытовой техники, расположенного на улице Тюляева.

По словам заявителя, мужчину, который шел к выходу с двумя неоплаченными ноутбуками в руках, заметили продавцы. Они попытались остановить посетителя, но ему удалось скрыться. Сумма украденного составила более 200 тыс. рублей.

Правоохранители по камерам наблюдения нашли и задержали подозреваемого на одной из улиц Краснодара. Им оказался раннее судимый 20-летний местный житель. Он признался, что отключил компьютеры от противокражных датчиков и забрал их с витрины.

Похищенное он сдал в ломбард за 73 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды. Также полицейские установили причастность краснодарца к краже нескольких шоколадок и сливочного масла на 4,2 тыс. рублей из продуктового магазина.

Возбуждены уголовные дела ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 1 ст. 158 «Кража». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы по первому делу и до двух лет лишения свободы по второму. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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