Рецидивист пытался вынести шампанское, икру и парфюм из магазина на Кубани

Сигнал «Тревога» сотрудники Росгвардии получили из сетевого магазина в Казанском переулке в Кропоткине.

Прибыв на место, они выяснили, что посетитель, 33-летний житель Гулькевичей, попытался вынести из магазина три бутылки шампанского, несколько банок красной икры, бритвенные принадлежности и парфюм на общую сумму около 40 тыс. рублей.

Сотрудник магазина остановил злоумышленника и вызвал правоохранителей. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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