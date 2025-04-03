В Сочи мужчина украл из гаража брата 4 гранитных памятника и плиткорез

В отдел полиции Центрального района Сочи обратился местный житель, который занимается изготовлением памятников.

Мужчина рассказал, что из его гаража пропал стационарный плиткорез и 4 комплекта гранитных заготовок для памятников на общую сумму около 120 тыс. рублей.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в краже задержали 51-летнего брата заявителя на одной из улиц курорта. Его доставили в отдел полиции.

Установили, что у мужчины был свободный доступ в гараж брата. Он украл имущество и продал его, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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