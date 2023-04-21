Виновницу ДТП, сбившую пешехода на тротуаре возле мэрии Краснодара, накажут после выписки пострадавшей
ДТП произошло днем 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Красноармейской.
Известно, что 24-летняя девушка на автомобиле Mazda выехала на встречную полосу движения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила пожилую женщину и врезалась в здание. Пострадавшей на месте оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу.
В пресс-службе УМВД Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что по факту данного ДТП сейчас проводят административное расследование. Виновницу аварии привлекут к ответственности после того, как определят степень вреда здоровью, причиненного пешеходу. Его установят в рамках судебно-медицинской экспертизы в течение месяца после выписки пострадавшей из больницы. От степени причиненного вреда здоровью напрямую будет зависеть степень форма наказания для виновницы ДТП.
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