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Виновницу ДТП, сбившую пешехода на тротуаре возле мэрии Краснодара, накажут после выписки пострадавшей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinovnitsu-dtp-sbivshuyu-peshehoda-na-trotuare-vozle-merii-krasnodara-nakazhut-posle-vypiski-postradavshej
Виновницу ДТП, сбившую пешехода на тротуаре возле мэрии Краснодара, накажут после выписки пострадавшей
Фото из соцсетей

ДТП произошло днем 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Красноармейской.

Известно, что 24-летняя девушка на автомобиле Mazda выехала на встречную полосу движения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила пожилую женщину и врезалась в здание. Пострадавшей на месте оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу.

В пресс-службе УМВД Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что по факту данного ДТП сейчас проводят административное расследование. Виновницу аварии привлекут к ответственности после того, как определят степень вреда здоровью, причиненного пешеходу. Его установят в рамках судебно-медицинской экспертизы в течение месяца после выписки пострадавшей из больницы. От степени причиненного вреда здоровью напрямую будет зависеть степень форма наказания для виновницы ДТП.

Читайте также: ущерб за девять разбитых подростком автомобилей в Краснодаре возместят его родители. Массовая авария произошла поздно вечером 19 апреля на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне.

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