Виновнику ДТП в Сочи, в котором погиб мотоциклист, дали реальный срок

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело виновника аварии, которого Хостинский районный суд Сочи приговорил к условному сроку.

Согласно материалам дела, авария произошла ночью 6 июня 2022 года на Курортном проспекте. Водитель автомобиля Toyota через сплошную повернул налево и врезался в мотоцикл Honda. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте.

Хостинский районный суд приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор. Краснодарский краевой суд принял решение изменить приговор и назначил осужденному три года в колонии-поселении, а также лишил его прав на 2,5 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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