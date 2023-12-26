В Геленджике будут судить водителя иномарки за смерть пассажирки в ДТП

Смертельная авария произошла вечером 18 марта на трассе Дон — Тонкий Мыс в Геленджике.

По данным следствия, пьяный 24-летний житель Краснодара ехал за рулем Mercedes и превысил скорость. В итоге он потерял контроль за движением, машину занесло, из-за чего она выехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка получила множественные травмы, от которых спустя несколько дней скончалась в больнице.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть. На время следствия виновника аварии заключили под стражу. Вину он признал в полном объеме. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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