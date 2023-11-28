Виновник смертельного ДТП в Краснодарском крае получил 4 года колонии

Краснодарский краевой суд 28 ноября рассмотрел апелляцию на приговор Славянского районного суда в отношении водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека.

По данным суда, авария произошла 11 января около 17:30 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Nissan Teana начал обгонять попутный грузовик MAN, выехал на встречную полосу. Пытаясь уйти от столкновения со встречным транспортом, водитель начал перестраиваться в свою полосу, но не выдержал интервал с грузовиком и врезался в его прицеп. От удара Nissan откинуло на встречную полосу, там он врезался в Fiat Dukato. В результате ДТП водитель и пассажир Fiat погибли на месте аварии.

Славянский районный суд признал водителя виновным и назначил ему 4 года лишения свободы условно, взыскав с него в пользу пострадавших 2 млн рублей. Приговор был обжалован.

Суд апелляционной инстанции приговор Славянского районного суда изменил, заменив условное осуждение на реальное лишение свободы в колонии-поселении. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: мигранта из Таджикистана будут судить за смертельное ДТП в Краснодаре.