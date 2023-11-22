Мигранта из Таджикистана будут судить за смертельное ДТП в Краснодаре

Авария со смертельным исходом произошла 23 сентября на Ростовском шоссе.

В тот день 30-летний житель Таджикистана ехал на автомобиле Lada Priora, выехал через двойную сплошную и врезался в машину Toyota. В результате столкновения 26-летний водитель иномарки получил тяжелые травмы. Позже он умер в краевой клинической больнице № 1.

Завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу и направил материалы для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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