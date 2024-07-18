Виновник смертельного ДТП на Кубани получил 7 лет колонии и лишился дорогого BMW

Авария со смертельным исходом произошла 12 июня прошлого года в Лабинском районе на автодороге Зассовская — Ахметовская.

В тот день 29-летний мужчина ехал с другом на автомобиле BMW 7 серии. Он сел за руль после лишения водительского удостоверения и выпитого алкоголя. Во время движения он не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП его 34-летний пассажир погиб на месте от полученных травм.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Лабинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Кроме того, у виновника аварии в государственную собственность изъяли автомобиль BMW 7 серии, а также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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