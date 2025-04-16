Виноделы Кубани пожаловались на рост цен на бутылки из-за высокого спроса

За год стоимость стеклотары, в которую разливают вино, увеличилась на 25-30% из-за высокого спроса у российских производителей.

Среди основных факторов роста стоимости комплектующих для производства вина выделяют рост курса евро, пошлины и сокращение числа поставщиков. Менее значимым фактором роста цен стал сбой работы одного из стекольных заводов в марте этого года.

Виноделы отметили, что рост цен на бутылки зависит от категории и объемов закупок. Больше всего в цене выросли бутылки из оливкового стекла, это связано с ростом числа российских виноделов, которые своей продукцией заменяют на полках импортные вина и в последние годы активно расширяют производства.

Доля стоимости бутылки в общем объеме затрат на комплектующие для каждой бутылке вина составляет около 50%, из-за этого себестоимость производства растет выше уровня инфляции, сообщают «Ведомости Юг».

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