Продажи алкоголя местного производства упали на 28% в Краснодарском крае

В первом квартале 2025 года на Кубани в рознице реализовали 16,9 млн л местной алкогольной продукции. Это на 28,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Доля реализованного местного алкоголя в общем объеме составила 25,2%. Всего в регионе с января по март в рознице продали 67,2 млн л алкогольной продукции, что на 21% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Первое место по объему потребления заняло пиво и напитки, произведенные на его основе (47,8 млн л). На втором месте — водка (5,57 млн л), на третьем — тихие вина (5.1 млн л), сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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С января по март в крае реализовали 67 млн л алкогольной продукции, что на 18 млн л меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Продажи сократились по всем категориям: реализация крепких напитков уменьшилась на 7,2%, игристых вин — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, пива — на 22,7%.

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