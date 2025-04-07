Потребление алкоголя в Краснодарском крае снизилось на 21%

При этом в первом квартале 2025 года производство спиртных напитков на Кубани выросло на 5%.

С января по март в крае реализовали 67 млн л алкогольной продукции, что на 18 млн л меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Продажи сократились по всем категориям: реализация крепких напитков уменьшилась на 7,2%, игристых вин — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, пива — на 22,7%.

Также объем потребления в расчете на душу населения снизился на 21,1% — с 14,6 до 11,5 л на человека. По словам главы регионального департамента потребсферы Романа Куринного, это объясняется тенденцией среди населения к здоровому образу жизни и осознанному потреблению.

«Важным фактором стало появление премиальных безалкогольных вин, которые теперь выпускают ведущие винодельческие заводы Краснодарского края», — отметил Куринный.

Глава ведомства добавил, что несмотря на падение продаж, объем производства алкогольной продукции на Кубани растет. Так, за первый квартал 2025 года предприятия изготовили 398 млн л алкогольных напитков, что на 19 млн л или на 5% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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