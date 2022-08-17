Виноделы края подтвердили соответствие продукции знаку качества «Сделано на Кубани»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Завершились лабораторные исследования вина со знаком качества «Сделано на Кубани».

Лабораторные испытания прошли 30 образцов винодельческой продукции. Вино у местных производителей закупили в различных торговых объектах в июле.

«Более месяца вина проверяли на соответствие требованиям ГОСТов, технических регламентов по содержанию токсичных элементов, пищевых добавок, ароматизаторов. Лаборатория Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия подтвердила высокое качество всех 30 образцов», — рассказал руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Такие исследования проводят в Краснодарском крае уже 3 года подряд. Испытания выдержали более 900 товаров. Только 9 товаров не подтвердили заявленный уровень качества.

С всем товарами, которые прошли испытания, можно ознакомиться на официальном сайте конкурса «Сделано на Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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