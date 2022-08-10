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В Краснодарском крае прием заявок на конкурс «Сделано на Кубани» продлится до 9 сентября

Экономика
10.08.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-priem-zayavok-na-konkurs-sdelano-na-kubani-prodlitsya-do-9-sentyabrya
В Краснодарском крае прием заявок на конкурс «Сделано на Кубани» продлится до 9 сентября
Видео канала «Кубань 24»

Затем эксперты приступят к оценке качества товаров. Заявки на участие в конкурсе уже направили около 100 производителей.

Пройти регистрацию можно на сайте организаторов. На электронной площадке подробно изложены условия участия. Всего предусмотрено три номинации: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения». Несколько десятков организаций уже фигурируют в каждой из них.

Имена победителей станут известны в ноябре.

Читайте также: за пять лет около 3 тыс. товаров получили знак качества «Сделано на Кубани».

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