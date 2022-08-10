В Краснодарском крае прием заявок на конкурс «Сделано на Кубани» продлится до 9 сентября
Экономика
10.08.2022 08:24
Затем эксперты приступят к оценке качества товаров. Заявки на участие в конкурсе уже направили около 100 производителей.
Пройти регистрацию можно на сайте организаторов. На электронной площадке подробно изложены условия участия. Всего предусмотрено три номинации: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения». Несколько десятков организаций уже фигурируют в каждой из них.
Имена победителей станут известны в ноябре.
Читайте также: за пять лет около 3 тыс. товаров получили знак качества «Сделано на Кубани».
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ