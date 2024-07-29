Винодельня в Новороссийске начнеет внедрять бережливые технологии

Компания «Мысхако» из Новороссийска присоединилась к проекту «Бережливый регион».

Винодельня заключила соответствующее соглашение с Региональным центром компетенций. Ранее к проекту присоединилось «Шато де Талю» из Геленджика.

«Наши вина пользуются большим спросом и являются визитной карточкой Кубани. Помимо имиджевой составляющей, виноградарство и виноделие вносит весомый вклад в экономику края. Мы уделяем большое внимание развитию этой отрасли и отмечаем интерес производителей вина к внедрению бережливых инструментов. Они позволят улучшить рабочие процессы и положительно скажутся на укреплении статуса кубанского вина на российском и международном рынках», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Винодельня «Мысхако» является предприятием полного цикла с собственной сырьевой базой. Уникальные сорта винограда выращивают на плантациях в Новороссийске. Площадь виноградников составляет 598 га. В основе производства тихие и игристые вина. В настоящее время мощность компании составляет 6,5 млн бутылок в год.

«Растущий потребительский спрос подталкивает нас выходить на новый этап развития и предлагать клиентам от 8 до 12 миллионов бутылок вина ежегодно. Для этого еще четыре года назад начали закладывать дополнительные площади виноградников, сейчас проводим программу технологического дооснащения. Мы не хотим формальной реализации проекта «Бережливый регион», вступили в него, чтобы добиться конкретного результата, улучшить производственные процессы, повысить компетенции сотрудников и выйти на новый уровень развития», — сказал глава компании Сергей Дубовик.

На предприятии утвердили программу реконструкции для повышения мощности производства и закладку до 1 тыс. га виноградников. Эксперты Регионального центра компетенций обучат рабочую группу основам бережливых технологий, определят пилотный поток и начнут внедрять улучшения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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