Винодельня «Тристория» в Новороссийске ускорит производство вин по нацпроекту

Винодельческое хозяйство получит экспертную поддержку Регионального центра компетенций в рамках программы «Бережливый регион» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как отметил глава минэкономики края Алексей Юртаев, кубанским предприятиям предлагают внедрять на производстве инновационные инструменты, чтобы экономить ресурсы и усовершенствовать логистику. По его словам, виноделам это поможет выпускать больше качественной продукции при меньших затратах.

«За последние годы виноградарство на Кубани превратилось в одну из наиболее активно развивающихся отраслей АПК. Сегодня важно не сбавлять темпы. Для этого необходимо внедрять современные технологии и бережливые подходы», — подчеркнул Юртаев.

Так, винодельня полного цикла «Тристория» изготавливает вино из собственного винограда с 2020 года. Предприятие выпускает более 500 тыс. бутылок вина ежегодно. Специалисты РЦК изучили производственный процесс и приняли решение начать оптимизацию с линии розлива тихих вин.

В ближайшие полгода рабочая группа планирует уменьшить потери, обучить персонал и ускорить рабочие процессы. Для успешного внедрения изменений команда проекта будет максимально вовлекать сотрудников предприятия.

Чтобы присоединиться к нацпроекту «Эффективная и конкурентоспособная экономика», предприятия региона могут подать заявку на портале Производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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