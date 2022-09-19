Винодельня Сергея Галицкого вновь подала заявку на регистрацию товарного знака

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Винодельня предпринимателя Сергея Галицкого «Русский Терруар» подала заявку на регистрацию товарного знака Grand Jete.

На логотипе изображена балерина в прыжке и черно-белая надпись Grand Jete. Под этим брендом «Русский Терруар» собирается выпускать вина и вторичное вино из виноградных выжимок. В настоящее время идет экспертиза.

Винодельня «Русский Терруар» производит вино под маркой «Галицкий&Галицкий». Ее «Русский Терруар» зарегистрировала в 2017 году. Также компания владеет товарными знаками Cosaque, Ballet Blanc, Le General Hiver и «Неандерталец», сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда La Comete Russe.