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Винодельня Сергея Галицкого вновь подала заявку на регистрацию товарного знака

Экономика
19.09.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinodelnya-sergeya-galitskogo-vnov-podala-zayavku-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka
Винодельня Сергея Галицкого вновь подала заявку на регистрацию товарного знака
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Винодельня предпринимателя Сергея Галицкого «Русский Терруар» подала заявку на регистрацию товарного знака Grand Jete.

На логотипе изображена балерина в прыжке и черно-белая надпись Grand Jete. Под этим брендом «Русский Терруар» собирается выпускать вина и вторичное вино из виноградных выжимок. В настоящее время идет экспертиза.

Винодельня «Русский Терруар» производит вино под маркой «Галицкий&Галицкий». Ее «Русский Терруар» зарегистрировала в 2017 году. Также компания владеет товарными знаками Cosaque, Ballet Blanc, Le General Hiver и «Неандерталец», сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда La Comete Russe.

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