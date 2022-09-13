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Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда

Экономика
13.09.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-otkazal-kompanii-galitskogo-v-registratsii-vinnogo-brenda
Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
Фото unsplash.com

Суд по интеллектуальным правам признал обоснованным отказ Роспатента компании «Русский терруар» в регистрации товарного знака La Comete Russe и отклонил их иск.

По данным материалов суда, в марте 2022 года Роспатент отказался регистрировать винный бренд La Comete Russe из-за того, что его название похоже на ранее зарегистрированную марку — Vin De La Comete. Она принадлежит московской компании «Русан», которая специализируется на оптовых поставках и импорте вин и коньяков.

Истец заявил, что вышеупомянутые товарные знаки имеют как графические, так и фонетические отличия. Представитель Роспатента заявил в суде, что оба названия имеют слово Comete, обладающее одинаковым значением.

Коллегия судей СИП самостоятельно сравнила названия La Comete Russe и Vin De La Comete и пришла к выводу, что они имеют высокую степень сходства. В связи с этим компании «Русский терруар» отказали в регистрации винного бренда.

Компания «Русский терруар» принадлежит краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому. Ее виноградники расположены в станице Гостагаевской под Анапой. Галицкий начал выпускать премиальные вина три года назад. Мощность винодельни — около 60 тыс. бутылок в год, сообщает «КоммерсантЪ».

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