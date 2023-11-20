Винодельня «Фанагория» приняла на обработку свыше 36 тыс. тонн винограда

Компания завершила сбор сбора винограда. На обработку поступило 1,5 тыс. т винограда белых сортов, 20 тыс. т — черных и более 500 тыс. т винограда розовых сортов.

Гендиректор компании Петр Романишин сообщил, что урожай был выше среднего, показатели собранного винограда оптимальные, сахаристость высокая. При этом винограда получили чуть меньше, чем планировали.

Он отметил, что урожай этого года нельзя сравнивать с чрезмерным прошлогодним — в прошлом году на урожай повлиял большой запас влаги с 2021 года. В текущем же году с июля наблюдалась засуха и высокие температуры, это ускорило созревание винограда и некоторые сорта увяли на лозах.

На следующий год при благоприятных погодных условиях зимой и весной и достаточном уровне влажности прогнозируют урожай на уровне текущего года.

«В этом году мы получили и первый урожай таких сортов как, которые в будущем станут основой для новых прекрасных вин», — сказал Романишин.

Также площади виноградников компании за год год выросли на 240 га, а питомник дал 2 млн новых саженцев. Кроме того, начал работу собственный цех по производству масла из виноградной косточки. Это позволит полностью перерабатывать виноградную выжимку, сообщает пресс-служба «Фанагории».

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