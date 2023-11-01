Кондратьев: для «винных» туристов на Кубани открыты около 30 виноделен

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о результатах сбора винограда и новых маршрутах для винного туризма.

По словам Кондратьева, летние ливни не повлияли на урожай винограда. Ситуация была не простой, но аграрии справились.

«Получили достойный результат — 260 тыс. т ягоды. Такой задел способствует развитию производства винодельческой продукции. Наши вина — особенные, потому что в крае свои терруары, не похожие ни на какие другие в мире. Шесть лет назад мы начали производить вина защищенного географического указания и наименования места происхождения», — сказала губернатор.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что сейчас на Кубани производят 42 % вина и 43 % шампанского в России. По этим показателям край является лидером. Винный туризм в Темрюкском районе за год стал популярнее на 60%.

«Нашим виноделам с успехом удается совмещать экскурсионное направление с производством. Для «винных» туристов открыты около 30 виноделен, это почти половина из посещаемых в России объектов такого плана», — сказал глава региона.

Кондратьев рассказал о создании национального винного маршрута, объединившего, Геленджик, Новороссийск, Анапу, Темрюкский, Крымский и Северский и районы. На этом маршруте собраны более 200 отелей, ресторанов авторской кухни и агротуристических комплексов.

«Таким образом, не мы презентуем наше вино, а кубанское вино представляет наш неповторимый во всех отношениях регион», — цитирует Вениамина Кондратьева РИА «Новости».

Читайте также: на 20% выросло число туристов на винодельнях Краснодарского края в 2023 году.