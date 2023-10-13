На 20% выросло число алкотуристов на винодельнях Краснодарского края в 2023 году

Рост туристов, посещающих винодельни Кубани, составил 20% по сравнению с концом сентября 2022 года.

По словам экспертов туриндустрии, на винодельнях в Краснодарском крае и в Крыму очередь расписана на месяц вперед.

В 2022 году спрос на винные туры в Краснодарском крае вырос в 3 раза. Организаторы винных туров заявили о том, что в регионе достаточно много маленьких виноделен и небольших КФХ, которые могут построить небольшие гостиницы для туристов. По мнению экспертов, если появится возможность строить гостиницы прямо на винодельнях, то Краснодарский край ожидает туристический бум.

Инициированный сенаторами от Краснодарского края проект закона, предусматривающий строить на виноградопригодных землях объекты капитального и некапитального строительства, предназначенные для производства вина и предоставления услуг винного туризма, внесли в Госдуму в июне 2022 года.

По данным на осень этого года законопроект еще находится на рассмотрении Госдумы, пишет РБК.

Читайте также: «Абрау-Дюрсо» планирует нарастить поток энотуристов до 1 млн в год.