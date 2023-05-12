Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Абрау-Дюрсо» планирует нарастить поток энотуристов до 1 млн в год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/abrau-dyurso-planiruet-narastit-potok-enoturistov-do-1-mln-v-god
«Абрау-Дюрсо» планирует нарастить поток энотуристов до 1 млн в год
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такого потока туристов группа компаний планирует достичь через три года.

Сейчас поток энотуристов составляет 500 тыс. человек в год. Прибыль от ресторанов, экскурсий и гостиниц при этом достигает порядка 1,5 млрд рублей.

«Это не такая долгосрочная задача. У нас есть и экочасть: возможность ходить к морю, виноградники, озеро невероятной красоты, экотропа 70 км — все это создает возможность, чтобы принять 1 млн туристов в год через 3 года», — сказал собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Он добавил, что в «Абрау-Дюрсо» планируют открыть новый экскурсионный проект, который будет посвящен производству тихих вин, сообщает ТАСС.

Читайте также: железнодорожный круиз «К виноградникам у моря» запустят на Кубани.

Статьи
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях