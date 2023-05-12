«Абрау-Дюрсо» планирует нарастить поток энотуристов до 1 млн в год

Такого потока туристов группа компаний планирует достичь через три года.

Сейчас поток энотуристов составляет 500 тыс. человек в год. Прибыль от ресторанов, экскурсий и гостиниц при этом достигает порядка 1,5 млрд рублей.

«Это не такая долгосрочная задача. У нас есть и экочасть: возможность ходить к морю, виноградники, озеро невероятной красоты, экотропа 70 км — все это создает возможность, чтобы принять 1 млн туристов в год через 3 года», — сказал собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Он добавил, что в «Абрау-Дюрсо» планируют открыть новый экскурсионный проект, который будет посвящен производству тихих вин, сообщает ТАСС.

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