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Железнодорожный круиз «К виноградникам у моря» запустят на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheleznodorozhnyj-kruiz-k-vinogradnikam-u-morya-zapustyat-na-kubani
Железнодорожный круиз «К виноградникам у моря» запустят на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый туристический поезд начнет курсировать 9 июня. Продолжительность круиза — пять дней и четыре ночи.

Маршрут свяжет Москву, Тамань и Новороссийск. Путешественники смогут посетить экскурсии на винодельнях, дегустации и мастер-классы.

«Энотуризм становится все популярнее в Краснодарском крае. Объекты винного туризма ежегодно посещают до 500 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Билеты на обзорные экскурсии по основным достопримечательностям городов пассажиры смогут купить по пути следования. Туристический поезд будет курсировать в течение всего «высокого» летнего сезона.

Всего на Кубани работают около 50 эногастрономических объектов, из них 30 специализируются на виноделии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители Кубани могут предложить идеи, как организовать отдых в крае.

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