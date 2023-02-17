Железнодорожный круиз «К виноградникам у моря» запустят на Кубани
Новый туристический поезд начнет курсировать 9 июня. Продолжительность круиза — пять дней и четыре ночи.
Маршрут свяжет Москву, Тамань и Новороссийск. Путешественники смогут посетить экскурсии на винодельнях, дегустации и мастер-классы.
«Энотуризм становится все популярнее в Краснодарском крае. Объекты винного туризма ежегодно посещают до 500 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Билеты на обзорные экскурсии по основным достопримечательностям городов пассажиры смогут купить по пути следования. Туристический поезд будет курсировать в течение всего «высокого» летнего сезона.
Всего на Кубани работают около 50 эногастрономических объектов, из них 30 специализируются на виноделии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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