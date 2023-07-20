Винодельня «Фанагория» отказалась от планов по высадке винограда

В планах компании на текущий год была высадка более 300 га виноградников. Причиной отказа от высадки в «Фанагории» назвали отсутствие работающих мер по регулированию и балансированию российского рынка вина.

Отмечается, что от планов по высадке виноградников винодельческая компания откажется впервые за 25 лет.

«Сейчас рынок в России переполнен импортным вином, а для отечественных производителей на нем не остается места. А это влечет за собой беспрецедентную ситуацию, когда новый урожай и новые вина размещать винодельням некуда. Даже несмотря на вложенные в расширение производства инвестиции. В связи с этим были вынуждены принять решение об отказе от дальнейшего расширения площадей своих виноградников на следующий год», — сказал гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

С 1997 года «Фанагория» расширила площади виноградников с 700 га до более чем 4 тыс. га. Ежегодно компания высаживала свыше 130 га новых виноградников. За последние 10 лет «Фанагория» вложила в закладку и выращивание виноградников больше 3,3 млрд рублей, сообщает «РБК. Краснодар».

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