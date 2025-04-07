Винодельня экс-главы Кубани Ткачева сократила убыток в 2,4 раза

Винодельня «Шато де Талю», принадлежащая семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, находится в Геленджике.

По итогам 2024 года винодельня уменьшила чистый убыток в 2,4 раза — с 227 до 95 млн рублей. Выручка предприятия за отчетный период выросла с 358 до 499 млн рублей, себестоимость продаж увеличилась с 253 до 448 млн рублей. Управленческие расходы составили 98 млн рублей против 82 млн годом ранее.

В пояснениях к бухгалтерской отчетности компания связывает отрицательную динамику активов с общей геополитической ситуацией и тем, что винодельня остается относительно молодым игроком рынка, продолжающим формировать свои позиции.

Для стабилизации финансовых показателей предприятие повысило среднюю отпускную цену с 360 до 555 рублей за счет увеличения доли премиальных вин на 34% и сокращения эконом-сегмента на 55%.

«Шато де Талю» планирует активизировать маркетинговую деятельность, проводя презентации, мастер-классы и обучающие мероприятия в торговых сетях, ресторанах и на площадках партнеров в различных городах России.

Согласно прогнозу компании, в 2025 году ожидается рост выручки до 651 млн рублей, в 2026 году — до 809 млн рублей, в 2027 году — до 928 млн рублей.

ООО «Шато де Талю» зарегистрировано в 2005 году в Геленджике. Бенефициар компании — супруга экс-губернатора Кубани Ольга Ткачева, сообщает «Ъ-Кубань».

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