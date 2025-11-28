Винодельни Краснодарского края за девять месяцев посетили полмиллиона туристов

Для энотуристов в регионе работают 35 виноделен.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с января по сентябрь 2025 года турпоток на винодельни и виноградники не снижается. Их посетили 500 тыс. человек.

«В общем количестве агротуристов энотуристы составили примерно 50%. По итогам января-сентября 2025 года регион посетили порядка 500 тыс. энотуристов. Эти данные на уровне прошлого года», — отметили в министерстве.

За девять месяцев этого года чаще всего туристы посещали винодельни «Абрау-Дюрсо», «Шато де Талю», «Шато Андре», «Долина Лефкадия», Центр энологии «Шато Тамань», а также «Поместье Голубицкое», сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: кубанские вина возглавили рейтинг лучших вин России 2025 года. Роскачество опубликовало «Винный гид России» на сезон 2025-2026 годов.

В общем зачете лидерами стали сухие вина из Краснодарского края разных годов урожая. Всего в исследовании приняли участие 206 красных вин — 162 сухих, 28 полусладких, 10 сладких и 6 полусухих.

