Винодельческий и агротуристический комплексы построят в Новороссийске

Проект предполагает создание нового комплекса по выращиванию винограда, строительство винзавода, кемпинга. Планируемый объем инвестиций составляет 1,3 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве для дальнейшей разработки инвестпроекта подписали глава Новороссийска Андрей Кравченко, директор ООО «Терруар-Инвест» Екатерина Бабкина и гендиректор некоммерческой автономной организации «Корпорация развития Краснодарского края» Денис Кузенков.

«В хозяйственный оборот планируется вовлечь более 200 га земли в хуторе Семигорский. Помимо своей практической значимости, наш совместный проект обеспечит работой 120 новороссийцев», — сказал Кравченко.

По словам мэра, комплексное освоение виноградопригодных земель ускорит темпы развития отрасли. Это положительно скажется на экономике и соцсфере. А также повысит туристическую привлекательность города, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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