Эколого-рекреационный кластер для развития туризма планируют создать в Сириусе

Концепция создания кластера войдет в программу социально-экономического развития территории, рассказала 31 января председатель Совета ФТ Сириус Елена Шмелева.

«Мы видим новый туристический кластер развития экологических программ. Каждый год у нас кратный прирост турпотока. Нам кажется, что в предгорье должны появляться новые центры — весь сегмент должен развиваться как эколого-рекреационный для активного досуга кластер. Этого не хватает под поток туристов, который есть сейчас. Это одна из задач, сейчас мы пишем концепцию социально-экономического развития ФТ, пытаемся все эти эффекты просчитать», — сказала Шмелева.

Эксперты Университета «Сириус» уже разработали 30 км оборудованных экологических троп. Направление будут развивать благодаря соглашению, которое заключили на выставке-форуме «Россия» с горнолыжными курортами. Новые маршруты протянутся на 100 км.

Кроме того, Сириус продолжает развивать программы «умного туризма» — сейчас количество участников составляет 40 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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