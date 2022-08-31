Винодел из Анапы принял участие в отборе на шоу «Голос 60+»
Культура
31.08.2022 12:06
Потомственный виноградарь Иван Каракезиди выступил на кастинге пятого сезона телепрограммы.
«Надо выдать что-нибудь, показать, что такое внутренняя жизнь, свобода человека и так далее. Мне кажется, что я для этого сгожусь», — сказал участник кастинга шоу «Голос 60+» Иван Каракезиди.
Иван Каракезиди не только поет, но и играет на флейте и гитаре. Он совмещает музыкальное хобби с основным делом и говорит, что виноделие в чем-то похоже на джаз.
Пройдет ли талантливый житель Анапы отбор, станет ясно в ближайшие выходные, когда музыкальный проект стартует на телевидении.
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