В России рассматривают запрет рекламы фастфуда и газировки днем

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Ограничить показ видеороликов на телевидении предлагают в дневное время. Соответствующее предложение совместно прорабатывают Минцифры, Минпромторг, Роскомнадзор и ФАС.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Депутат попросила рассмотреть введение запрета на трансляцию телевизионной рекламы фастфуда и продуктов с высоким содержанием жира и соли. А так же кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий.

Время ограничения предлагается установить с 07:00 до 22:00.

По словам Яны Лантратовой, в рекламных роликах таких товаров должно присутствовать предупреждение. В нем должны быть указаны особенности продукта и характер его влияния на организм. В том же письме она предложила ввести запрет на использование детей до 14 лет, а также непрофессиональных актеров и инфлюенсеров любого возраста в качестве представителей рекламы, сообщает ТАСС.

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