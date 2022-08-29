В России рассматривают запрет рекламы фастфуда и газировки днем
Ограничить показ видеороликов на телевидении предлагают в дневное время. Соответствующее предложение совместно прорабатывают Минцифры, Минпромторг, Роскомнадзор и ФАС.
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Депутат попросила рассмотреть введение запрета на трансляцию телевизионной рекламы фастфуда и продуктов с высоким содержанием жира и соли. А так же кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий.
Время ограничения предлагается установить с 07:00 до 22:00.
По словам Яны Лантратовой, в рекламных роликах таких товаров должно присутствовать предупреждение. В нем должны быть указаны особенности продукта и характер его влияния на организм. В том же письме она предложила ввести запрет на использование детей до 14 лет, а также непрофессиональных актеров и инфлюенсеров любого возраста в качестве представителей рекламы, сообщает ТАСС.
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