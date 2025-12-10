Вино из вымирающей кобры собиралась провести россиянка из Вьетнама в Барнаул

Змеиное вино обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки, прилетевшей в Барнаул из Вьетнама.

Стеклянная бутылка с надписью «Змеиное вино» находилась в чемодане. В емкости оказалась заспиртованная змея и корень растения. Выяснилось, что экзотический сувенир жительница России купила на одном из рынков Нячанга.

Экспертиза установила, что рептилия является коброй моноклевой — это редкое пресмыкающееся, попадающее под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении женщины возбудили два административных дела по статье о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Женщине грозит штраф и конфискация вина, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

