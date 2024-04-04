«Винный» поезд выполнит шесть рейсов из Москвы в Краснодарский край в 2024 году

Первый в текущем году рейс эногастротура отправится из столицы уже 7 июня. Продажа билетов на него уже стартовала.

Путешествие на «винном» поезде займет 5 дней. Туристы отправятся из Москвы в Тамань и Новороссийск, где посетят крупнейшие винодельческие центры страны. Там можно будет продегустировать вина, заглянуть в погреба и увидеть полный цикл производства классических вин и шампанского.

В текущем году железнодорожный круиз «К виноградникам у моря» выполнит шесть рейсов в связи с повышенным спросом: 7 июня, 5 июля, 2 и 16 августа, 13 и 27 сентября, сообщает пресс-служба РЖД.

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