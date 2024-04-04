На курортах Абхазии задумались об введении услуги «бесплатное вино»

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал о возможном введении в республике системы «всё включено» уже этим летом.

По словам главы ведомства, власти всерьез задумались над тем, чтобы ввести систему «олл-инклюзив» как на курортах Турции и Египта. Однако она вряд ли заработает в этом году. Он отметил, что в Абхазии живут 250 тыс. человек, а число туристов достигает 1,5 млн. Обеспечить продуктами столько туристов будет сложно. Например, в Турции и Египте сельским хозяйством заняты миллионы человек.

«В России с производством еды проблем нет, но в Сочи, Крыму, да и на всем черноморском побережье, и даже в принципе в других республиках бывшего СССР вы отелей по системе «все включено» почти не найдете», — отметил Теймураз Хишба.

Министр туризма Абхазии заметил, что некоторые владельцы отелей уже задумались над тем, чтобы подавать своим гостям безлимитное вино, пишет aif.ru.

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